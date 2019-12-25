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Премьер Финляндии: транзит россиян через страну должен быть остановлен
Сегодня, 8:16
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Премьер Финляндии: транзит россиян через страну должен быть остановлен

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Санна Марин рассказала о юридическом обосновании запрета на въезд.

Премьер-министр Финляндии призвала остановить транзит россиян, обладающих шенгенскими визами, через страну. Об этом чиновница уведомила журналистов в ходе пресс-конференции в Хельсинки. В настоящее время местное правительство работает над юридическим обоснованием вводимых для граждан РФ ограничений.

Цель правительства предельно ясна. Мы считаем, что российский туризм должен быть остановлен, а также транзит через Финляндию.

Санна Марин, премьер-министр Финляндии

Санна Марин пояснила, что на заседании кабинета министров Финляндии эксперты в очередной раз заслушали канцлера по вопросам юстиции Туомаса Пёюсти по юридической стороне данных ограничений.

МИД Финляндии сообщил о подготовке полного запрета на въезд для россиян.

Фото и видео:

Теги: визы, сана марин, транзит, туризм, финляндия, шенген
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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