Премьер Финляндии: транзит россиян через страну должен быть остановлен

Санна Марин рассказала о юридическом обосновании запрета на въезд.

Премьер-министр Финляндии призвала остановить транзит россиян, обладающих шенгенскими визами, через страну. Об этом чиновница уведомила журналистов в ходе пресс-конференции в Хельсинки. В настоящее время местное правительство работает над юридическим обоснованием вводимых для граждан РФ ограничений.

Цель правительства предельно ясна. Мы считаем, что российский туризм должен быть остановлен, а также транзит через Финляндию. Санна Марин, премьер-министр Финляндии

Санна Марин пояснила, что на заседании кабинета министров Финляндии эксперты в очередной раз заслушали канцлера по вопросам юстиции Туомаса Пёюсти по юридической стороне данных ограничений.

МИД Финляндии сообщил о подготовке полного запрета на въезд для россиян.

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