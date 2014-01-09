Премьер Эстонии заявила, что туристы из России угрожают безопасности страны

Кая Каллас рассказала, что в основном путешествуют за границей РФ жители Москвы и Петербурга.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в эфире британского телеканала Sky News о том, что российские туристы угрожают национальной безопасности прибалтийской страны. В очередной раз чиновница подчеркнула, что считает путешествия по европейскому региону не правом человека, а его привилегией. Она уверена в том, что те, кто любит проводить отдых в странах ЕС, могут оказать давление на Кремль в том случае, если "на собственной шкуре" испытают запрет на въезд в регион.

Мы действительно несем бремя. Проблема заключается в том, что мы не можем проверять всех туристов из РФ, которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу для безопасности. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Кая Каллас напомнила о том, что только 10% россиян путешествуют за границей. Она уточнила, что большинство из этого количества прибывают на территорию Евросоюза из Москвы и Санкт-Петербурга.

Депутат ЕП назвала абсурдным решение Эстонии запретить въезд россиянам с шенгенской визой.

Фото и видео: Sky News