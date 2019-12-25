Депутат ЕП назвала абсурдным решение Эстонии запретить въезд россиянам с шенгенской визой

Яна Тоом рассказала, что это решение не поддержат в ЕС.

Депутат Европарламента Яна Тоом назвала абсурдным решение властей Эстонии и премьер-министра Каи Каллас о введении запрета на въезд в европейскую страну для граждан России, которым республика ранее выдала шенгенскую визу. При этом политик напомнила Таллину, что он может принимать постановление исключительно за себя, а не за всю Шенгенскую зону.

Все, что мы можем сделать, — запретить визы, которые мы сами вчера и выдали людям. По-моему, мы в такой ситуации выглядим слегка слабоумными. Яна Тоом, политик из ЕП

Европейский парламентарий полагает, что подобные меры никак не помогут в вопросе урегулированию украинского конфликта, а также лишь с небольшой долей вероятности будут приняты на уровне всего Европейского союза. Тоом добавила, что не может "своей маленькой головой! придумать, как именно запрет на въезд в Европу поможет восстановить мир в регионе.

Эстония закрывает границу для граждан РФ с шенгенской визой.

Фото и видео: www.err.ee