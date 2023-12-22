Кая Каллас рассказала о позиции русскоязычного населения в отношении действий России на СВО.

Эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила немецкому телеканалу ARD в интервью о том, что многие проживающие в прибалтийской стране пожилое русскоязычное население просто хотят вернуть себе утраченное "чувство господства". Европейский политик подчеркнула в эфире программы, что молодежь, говорящая на русском языке, наоборот, сейчас склонно осуждать проведение специальной военной операции на территории Украины, а также поддерживают западное санкционное давление против Москвы.

Русские в Эстонии, конечно, не являются однородной группой. Есть большая разница между старыми и молодыми людьми. Пожилые приехали в страну, когда эстонцев депортировали. Они управляли страной и хотят вернуть это чувство. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Чиновница считает, что большинство русскоязычных людей на территории Эстонии чувствуют себя эстонцами.

Премьер Эстонии отреагировала на слова Трампа о НАТО.

Фото и видео: ARD