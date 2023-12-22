Премьер Эстонии отреагировала на слова Трампа о НАТО

Кая Каллас оценила защищенность региона от угроз.

Эстонский премьер-министр Кая Каллас считает, что слова бывшего американского президента Дональда Трампа о повышении оборонных расходов являются "будильником" для некоторых стран Европейского союза, которые отчисляют недостаточно денежных средств на свою защиту. Соответствующее заявление глава местного правительства сделала в ходе выступления на совместной пресс-конференыии с руководителем Европейского парламента Робертой Метсолой.

Я думаю, слова американского кандидата в президенты могут послужить будильником для некоторых стран - членов ЕС, вклад которых не столь велик. Я надеюсь, что мы все начнем вкладываться больше и вместе станем сильнее. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

По словам главы ЕП Робертой Метсолы, европейские государства должны увеличить расходы на оборону, а также дать четкий сигнал миру о том, что они достаточно сильны для того , чтобы защитить друг друга.

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Фото и видео: YouTube / Roberta Metsola