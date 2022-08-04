Премьер Эстонии призвала скорее снести все советские памятники

Кая Каллас рассказала о том, что ситуация на Украине разбередила старые раны общества.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в рамках правительственного брифинга о том, что все советские памятники нужно как можно быстрее убрать из публичного пространства в стране. Чиновница уточнила, что говорит примерно о 200-400 архитектурных ансамблях. Этот показатель больше, чем власти предполагали ранее. Каллас отметила, что украинский кризис разбередил старые раны прибалтийского общества, о которых красноармейские монументы напоминают жителям региона.

Конечная цель ясна. Точного графика пока нет. Мы хотим сделать это как можно быстрее, как можно более безболезненно, с минимальной эскалацией. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Кая Каллас остановилась на проблеме советского танка-памятника Т-34, расположенного в Нарве. Правительство Эстонии видит, что городские власти не планируют самостоятельно разбираться с вопросом, поэтому от государства требуется принять соответствующую меру. В Таллине добавили, что не запрещается чтить память погибших воинов, но призывает делать это на специальных для этого местах — кладбищах. По мнению чиновницы, танк же является не памятным объектом, а орудием убийства. При этом под ним нет никаких военных захоронений.

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Фото и видео: YouTube / Valitsuse Uudised