  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:30
114
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Премьер Эстонии призвала скорее снести все советские памятники

0 0

Кая Каллас рассказала о том, что ситуация на Украине разбередила старые раны общества.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в рамках правительственного брифинга о том, что все советские памятники нужно как можно быстрее убрать из публичного пространства в стране. Чиновница уточнила, что говорит примерно о 200-400 архитектурных ансамблях. Этот показатель больше, чем власти предполагали ранее. Каллас отметила, что украинский кризис разбередил старые раны прибалтийского общества, о которых красноармейские монументы напоминают жителям региона.

Конечная цель ясна. Точного графика пока нет. Мы хотим сделать это как можно быстрее, как можно более безболезненно, с минимальной эскалацией.

Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Кая Каллас остановилась на проблеме советского танка-памятника Т-34, расположенного в Нарве. Правительство Эстонии видит, что городские власти не планируют самостоятельно разбираться с вопросом, поэтому от государства требуется принять соответствующую меру. В Таллине добавили, что не запрещается чтить память погибших воинов, но призывает делать это на специальных для этого местах — кладбищах. По мнению чиновницы, танк же является не памятным объектом, а орудием убийства. При этом под ним нет никаких военных захоронений.

Постпред РФ при ЮНЕСКО назвал варварством решение о сносе военного монумента в Риге.

Фото и видео: YouTube / Valitsuse Uudised

Теги: демонтаж памятника, кая каллас, нарва, прибалтика, снос памятника, эстония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии