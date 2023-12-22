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Премьер Эстонии назвала отправку военных стран Запада на Украину "обороной"

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Кая Каллас оценила слова французского президента по помощи ВСУ.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью британскому телеканалу Sky News назвала обсуждаемую отправку странами коллективного Запада собственных военнослужащих на Украину "обороной" и призвала не боятся России. Таким образом прибалтийская чиновница прокомментировала выступление французского президента Эмманюэля Макрона относительно возможной отправки войск международных союзников киевского режима для сражений в регионе конфликта. Иностранка уточнила, что вопрос поддержки ВСУ со стороны европейского региона касается и темы формирования архитектуры безопасности.

Мы не должны бояться своей силы. Россия говорит, что тот или иной шаг является эскалацией, но оборона - это не эскалация. ... У нас должны быть на столе все варианты. Что еще мы можем сделать, чтобы помочь Украине победить?

Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Премьер Эстонии заявила, что русские хотят вернуть "чувство господства".

Фото и видео: Sky News

Теги: всу, кая каллас, эстония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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