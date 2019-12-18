Премьер Эстонии: НАТО сразу начнет усиление восточного фланга

Кая Каллас сообщила, что политическое решение альянса идет на реализацию в Минобороны.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что НАТО сразу начнет реализовывать план по значительному усилению Восточного фланга Европы, около государственных границ с Россией. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами во время прибытия на второй день саммита Североатлантического военного форума, который проводится в Мадриде. Она напомнила местным СМИ, что накануне страны договорились о политическом решении на высшем уровне. Теперь постановления переходят к выполнению главам оборонных ведомств.

Обязательства сделаны очень решительные. Это планы не только на бумаге, но в реальности. Мы будем идти шаг за шагом и не будем ждать для этого целый год, но уже завтра начнем. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Накануне лидеры НАТО согласовали план по значительному наращиванию к 2023 году сил военного альянса на востоке европейского региона. Из-за украинского кризиса НАТО заявила о том, что планирует в ближайшее время увеличить численность сил боевой готовности до более 300 тысяч человек.

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Фото и видео: YouTube / Cadena SER