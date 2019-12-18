Дуда пообещал как можно быстрее ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Глава Польши считает положительным решение о присоединении новых стран к военному альянсу.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал как можно быстрее ратифицировать договор о вступлении Финляндии и Швеции в состав НАТО. Такое заявление глава европейского государства сделал в рамках своего выступления по итогам саммита Североатлантического военного альянса в Мадриде. Политик рассчитывает на то, что все связанные процедуры будут проведены быстро и в соответствии с конституционными принципами.

Я уверяю, что нам это важно, как властям Польши, и мы точно не будем теми, кто будет этот процесс каким-либо способом тормозить…Новые сильные армии присоединяются к НАТО. Для Польши это важная новость. Анджей Дуда, президент Польши

Президент Польши считает решение о расширении НАТО северными странами положительным, так как оно дает возможность для военного блока расширить государственную границу с Россией. Анджей Дуда назвал фундаментальным решение для ВОсточного фланга европейского региона. Он отметил, что в состав альянса принимаются две мощные страны со значительным военным бэкграундом. Членство Швеции и Финляндии позволит продлить границу НАТО с РФ более чем на 1,6 тысячи километров.

Столтенберг заявил, что НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года.

Фото и видео: YouTube / Cadena SER