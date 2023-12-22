Петр Фиала оценил предложение, поступившее от генсека НАТО.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала считает возможным использование западного оружия, получаемого Украиной из-за рубежа Вооруженными силами Украины от международных союзников, для совершения воздушных ударов по российской территории. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в ходе брифинга с местными журналистами, выступя перед запланированной вечером, 28 мая, рабочей встречей политических лидеров стран Европейского союза с участием премьер-министра киевского режима Дениса Шмыгаля и американских представителей. Известно, что на мероприятии будет обсуждаться помощь ВСУ

...О том, что Украина могла бы использовать оружие, которое ей поставляют из-за рубежа, я это считаю совершенно логичным. Украина - страна, которая обороняется. Она совершенно точно имеет все права, чтобы использовать все возможности для своей обороны. Петр Фиала, премьер-министр Чехии

Президент Чехии выступил с неожиданным предложением по Украине.

Фото и видео: www.ceskenoviny.cz