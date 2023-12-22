Президент Чехии выступил с неожиданным предложением по Украине

Петр Фиала призвал Москву и Киев начать мирные переговоры.

Чешский президент Петр Павел в интервью британскому телеканалу Sky News выступил за прекращение боевых действий на территории Украины и начало переговоров между Киевом и Москвой. Таким образом европейский политик отреагировал на вопрос ведущей шоу о том, следует ли властям задуматься о начале обсуждения мирных инициатив при участии РФ. В дополнение к своим словам глава государства назвал наивными утверждения о том, что Украина обозримой перспективе сможет вернуть территорию, занятую Россией.

Нам нужно остановить конфликт, а затем начать обсуждать будущие договоренности. Какой-то компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения. Петр Фиала, президент Чехии

Премьер Чехии призвал усилить взаимодействие с атомной промышленностью Франции.

Фото и видео: YouTube / Sky News