Премьер Чехии призвал усилить взаимодействие с атомной промышленностью Франции

Петр Фиала рассказал о сотрудничестве с Францией.

Вопросы развития сотрудничества Чехии и Франции в сфере атомной энергетики рассматривались в ходе рабочей встречи между чешским премьер-министром Пером Филой и французским президентом Эмманюэлем Макроном, находящимся с визитом в Праге. Соответствующее заявление местный глава правительства сделал во время выступления на совместной пресс-конференции с иностранным гостем. Фиала подчеркнул, что профильные отрасли могут взаимодействовать друг с другом эффективно. В частности, речь идет о создании и развитии модульных атомных реакторов.

Длительное сотрудничество развивается в сфере атомной энергетики. Чехия и Франция рассматривают ее как важный инструмент обеспечения энергией. Петр Фиала, премьер Чехии

Премьер-министр Чехии напомнил о том, что в 2024 году будет определен победитель тендера на строительство нового энергетического блока на АЭС "Дукованы", размещенного на юго-востоке Чехии. В проекте участвуют французская компания EDF и южнокорейская KHNP.

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Фото и видео: YouTube / Élysée