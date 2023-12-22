Петр Фиала прокомментировал заявление Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

Ни о каком направлении чешских военнослужащих на территорию Украины ради сражений в рядах армии киевского режима речи не ведется. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Петр Фиала, выступая в Праге на совместной пресс-конференции с польским коллегой Дональдом Туском.

Ни о каком направлении чешских военнослужащих на Украину речи нет. Петр Фиала, премьер-министр Чехии

Напомним, что во вторник, утром 27 февраля в Праге состоялись международные переговоры глав правительств Чехии и Польши. Позже Петр Фиала и Дональд Туск примут участие в мероприятии, организованном для премьер-министров стран Вышеградской группы. В нее входят Чехия, Польша, Словакия и Венгрия.

Премьер-министр Чехии призвал развивать атомную энергетику для сохранения окружающей среды.

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera