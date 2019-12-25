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Премьер Чехии призвал расширить Шенгенскую зону на Болгарию, Румынию, Хорватию и Сербию
Сегодня, 13:17
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Премьер Чехии призвал расширить Шенгенскую зону на Болгарию, Румынию, Хорватию и Сербию

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Андрей Бабиш считает, что Евросоюз не имеет четкой стратегии.

Глава правительства Чехии призвал расширить Шенгенскую зону на Болгарию, Румынию, Хорватию и Сербию. Такое заявление перед журналистами сделал Андрей Бабиш. Он прокомментировал право на свободное перемещение граждан и грузов по региону.

Почему мы до сих пор не включили в состав государств - членов Шенгенского соглашения Болгарию, Румынию, Хорватию и Сербию? Наше правительство предлагает, и уже не единожды, расширить его за счет принятия этих стран.

Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии

По мнению чиновника, на данный момент ЕС не имеет ясной стратегии борьбы с нелегальными мигрантами, а также по вопросу расширения Шенгена за счет западных стран Балканского полуострова. Бабиш планирует поднять тему на международной конференции "Стратегический форум", который пройдет в словенском городе Блед.

Лавров заявил о переходе Чехии на "русофобские рельсы".

Фото: Pixabay.com

Теги: андрей бабиш, болгария, евросоюз, мигранты, румыния, сербия, хорватия, шенген, шенгенская зона
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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