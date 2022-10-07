Премьер Чехии призвал продолжить поддержку Украины

Петр Фиала рассказал о кредите Киеву в 9 млрд евро.

Премьер-министр Чехии призвал продолжить поддержку Украины. Об этом глава местного правительства упомянул в ходе общения с журналистами в Праге, выступая в преддверии неформального саммита Европейского политического общества. Петр Фиала добавил, что говорит о всех видах помощи киевскому режиму, так как Украина не способна справиться без ЕС.

Должны иметь источники, и эта поддержка должна продолжаться. Помощь военная и экономическая должна продолжаться и далее. ЕС обещал Украине выделить кредиты, но мы всю сумму еще ей не направили, и об этом мы должны говорить. Петр Фиала, премьер-министр Чехии

Чиновник добавил, что говорит о девяти миллиардов евро, которые страны-участницы Евросоюза намерены отправить Украине как кредиты. Петр Фиала уверен в том, что по данному вопросу лидеры смогут принять решение, но он также призывает искать и альтернативные возможности поддержки Киева. Чиновник заметил, что украинцы отважно сражаются.

Власти Чехии одобрили ограничение потребительских цен на электричество и газ.

Фото и видео: European Commission