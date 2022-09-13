Петр Фиала рассказал о решении правительства по поддержке населения из-за энергетического кризиса.

Власти Чехии одобрили ограничение потребительских цен на электричество и газ. Соответствующее заявление в ходе правительственного брифинга с журналистами сделал местный премьер-министр Петр Фиала. Вопрос обсуждался чиновниками на экстренном заседании. Кабинет министров одобрил антикризисные меры для домохозяйств, малого и среднего бизнеса, общественных учреждений.

Правительство приняло решение ограничить на национальном уровне цены на электричество и газ для домохозяйств, ремесленников, предпринимателей, а также общественных учреждений. Петр Фиала, премьер-министр Чехии

Напомним, что в Чехии потолок цен на тарифы вводят в качестве компенсации затрат для потребителей в связи с резким ростом стоимости на энергетические носители. Кризис фиксируется по всему европейскому региону. В настоящее время стоимость 1 кВт⋅ч электроэнергии для домохозяйств ограничивается 6 кронами (порядка 0,25 доллара). Ограничения цен дойдут до уровня трех крон (0,12 доллара).

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Фото и видео: YouTube / Don John