Чешский министр допустил выход Венгрии из ЕС из-за России

Он отметил, что позиция Венгрии по санкциям против Москвы отличается от позиции других членов.

Министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек допустил выход Венгрии из ЕС из-за России. Об этом он заявил в эфире радиостанции Český rozhlas Plus.

Бек отметил, что позиция Венгрии по санкциям против Москвы отличается от позиции других членов. Он подчеркнул, что в Евросоюзе часто проходят тяжелые переговоры, в которых участвуют многие страны.

Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть. Микулаш Бек, министр правительства Чехии по европейским вопросам

Ранее Орбан выступил против миграции в Европе из-за угрозы безопасности.

Видео: YouTube / Český rozhlas Plus