Чешский министр допустил выход Венгрии из ЕС из-за России

Министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек допустил выход Венгрии из ЕС из-за России. Об этом он заявил в эфире радиостанции Český rozhlas Plus.
Бек отметил, что позиция Венгрии по санкциям против Москвы отличается от позиции других членов. Он подчеркнул, что в Евросоюзе часто проходят тяжелые переговоры, в которых участвуют многие страны.
Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть.
Микулаш Бек, министр правительства Чехии по европейским вопросам
Ранее Орбан выступил против миграции в Европе из-за угрозы безопасности.
Видео: YouTube / Český rozhlas Plus
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