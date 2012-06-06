Он рассказал о неудачном опыте миграции в Западной Европе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против миграции в Европе из-за угрозы безопасности. Об этом он заявил в ходе приведения к присяге первых членов пограничных отрядов.

По его словам, Венгрия планирует стать самой безопасной страной в Европе. Орбан считает, что этой цели может помешать миграция, из которой "может выйти что-то нехорошее". Глава венгерского правительства рассказал о неудачном опыте миграции в Западной Европе.

Как только где-то осядут незаконно прибывающие мигранты из других культур, там больше нельзя будет повернуть вспять колесо времени, и жизнь уже никогда не будет прежней. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине приведет к концу эпохи доминирования Запада

Видео: YouTube / M1 - Híradó