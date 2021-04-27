Андрей Бабиш прокомментировал слова Милоша Земана о возможной непричастности спецслужб РФ к трагедии.

Премьер Чехии поспорил с президентом о двух версиях взрыва во Врбетице. Такое заявление чиновник сделал в интервью для местного издания Ceska Televize. Андрей Бабиш уточнил, что власти рассматривают только одну версию произошедшего в 2014 году. Речь идет о причастности российских спецслужб ко взрывам. Таким образом он опроверг информацию, поступившую от президента Милоша Земана о существовании еще одной версии трагедии.

Бабиш поддержал позицию собственного заместителя, вице-премьера и руководителя МВД Чехии Якуба Гамачека, который раскритиковал президента за заявление о возможной непричастности спецслужб из РФ к ситуации во Вребитце. Чиновник заметил, что такое заявление "обрадовало Москву".

Напомним, что Милош Земан утверждал, что у местных спецслужб нет никаких свидетельств того, что "агенты" в 2014 году находились в районе чешской деревни Врбетице. По его словам, специалисты изучают еще одну версию произошедшего - неосторожное обращение с оружием.

Сенат Чехии рассмотрит возможность обвинить президента в госизмене.

Видео: ceskatelevize.cz