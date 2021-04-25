Президент Чехии заявил, что у контрразведки нет доказательств причастности России к взрыву во Врбетице

Глава республики выступил с официальным телеобращением 25 апреля.

Президент Чехии Милош Земан в телеобращении заявил о двух версиях причин взрывов в Врбетице. По его словам, первая заключается в непрофессионализме работников склада, а вторая – в действии агентов зарубежных спецслужб. Об этом сообщает "РИА Новости".

Также глава республики отметил, что ранее ему не докладывали о причастности российских спецслужб к данному инциденту.

После взрывов в Врбетице контрразведка в течение шести лет ни в одном из своих ежегодных докладов, даже в их закрытой части, ничего не сообщала о возможном участии агентов российских спецслужб. Милош Земан, президент Чехии

Также Земан подчеркнул, что если участие РФ в диверсии подтвердится, государственной корпорации "Росатом" не позволят принимать участие в строительстве АЭС в Дукованах.

Глава Чехии считает, что в этом деле остается слишком много невыясненного, поэтому расследование происшествие продолжится.

Ранее СМИ сообщали, что торговец оружием из Болгарии подтвердил, что хранил на складах во Врбетице боеприпасы.

Видео: Youtube/Česká Kotlina