Президент Чехии заявил, что у контрразведки нет доказательств причастности России к взрыву во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан в телеобращении заявил о двух версиях причин взрывов в Врбетице. По его словам, первая заключается в непрофессионализме работников склада, а вторая – в действии агентов зарубежных спецслужб. Об этом сообщает "РИА Новости".
Также глава республики отметил, что ранее ему не докладывали о причастности российских спецслужб к данному инциденту.
После взрывов в Врбетице контрразведка в течение шести лет ни в одном из своих ежегодных докладов, даже в их закрытой части, ничего не сообщала о возможном участии агентов российских спецслужб.
Милош Земан, президент Чехии
Также Земан подчеркнул, что если участие РФ в диверсии подтвердится, государственной корпорации "Росатом" не позволят принимать участие в строительстве АЭС в Дукованах.
Глава Чехии считает, что в этом деле остается слишком много невыясненного, поэтому расследование происшествие продолжится.
Ранее СМИ сообщали, что торговец оружием из Болгарии подтвердил, что хранил на складах во Врбетице боеприпасы.
Видео: Youtube/Česká Kotlina
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