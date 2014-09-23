Сенат Чехии рассмотрит возможность обвинить президента в госизмене

Ранее президент Чехии заявил, что у контрразведки нет доказательств причастности России к взрыву во Врбетице.

Сенат парламента Чехии рассмотрит возможность обвинения президента республики Милоша Земана в измене родине в связи с его высказываниями по поводу инцидента во Врбетице. Об этом сообщило Чешское телевидение со ссылкой на спикера верхней палаты Милоша Выстрчила.

В Сенате считают, что глава государства рассекретил сведения по расследованию, которые не подлежали огласке.

Мы будем заниматься возможностью подачи конституционной жалобы в связи с подозрением измены родине. Милош Выстрчил

В республике начали сбор подписей с требованием подать на президента Чехии конституционную жалобу, в которой он будет обвинен в измене родине.

Милош Земан ранее заявил, что следствие рассматривает версию неосторожного обращения с боеприпасами на складе. При этом 17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, что Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

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