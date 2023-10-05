Кир Стармер прокомментировал ночную атаку ЦАХАЛа по Тегерану.

Премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер призвал иранские власти воздержаться от ответа на ночную атаку армии еврейского государства (ЦАХАЛ) по военным объектам. Иностранный чиновник во время пресс-конференции в Самое указал, что стороны регионального конфликта на Ближнем Востоке должны быть сдержанны. Кир Стармер заявил, что власти Великобритании пристально следят за развитием ситуации и продолжат работать со своими международными союзниками для снижения напряженности.

Израиль имеет право на самооборону против иранской агрессии. Я также ясно считаю, что мы должны избежать дальнейшей региональной эскалации и призвать все стороны к проявлению сдержанности. Иран не должен давать ответ. Кир Стармер, премьер-министр Британии

Напомним, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу, 26 октября, заявила о нанесении ударов по военным объектам, размещенным на территории Ирана. Это произошло в качестве ответа Тегерану по атаке на еврейское государство, зафиксированной 1 октября. Американский телеканал CBS News со ссылкой на собственный источник уведомил зрителей, что воздушное нападение Израиля по Ирану ограничилось только военными целями, а также не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. Новостное агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз, находившихся в западной и юго-западной части столицы. Информационное агентство Tasnim заявило читателям, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения местных Вооруженных сил), не пострадали.

Лидер лейбористов Стармер назвал премьера Трасс угрозой для британской экономики.

Фото и видео: YouTube / Firstpost