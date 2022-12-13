Премьер Британии Сунак не исключил передачу Киеву истребителей

Лондон не будет смотреть на необходимость длительной подготовки летчиков.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не исключил передачу киевскому режиму со стороны Соединенного королевства истребителей, несмотря на существующую необходимость в длительной подготовки пилотов к управлению данными воздушными средствами. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала TalkTV. Руководитель правительства отметил, что лично гордится тем результатом, что за сто дней нахождения на должности премьера, стратегия оказания военной помощи ВСУ не изменилась и стала даже более активной. Он напомнил, что именно Лондон стал первым из союзников, кто принял решение передать украинским партнерам боевые танки.

Нет, мы не исключаем. Мы находимся в диалоге с украинскими друзьями о том, как лучше поддержать их. Однако нужно помнить, что боевые самолеты – это невероятно сложная техника, для управления которой потребуются месяцы, если не годы обучения. Риши Сунак, премьер-министр Британии

Информационное агентство Рейтер сообщило читателям о том, что по словам главы министерства по обороне Великобритании Бена Уоллеса, власти страны еще не приняли окончательного решения о невозможности передать Украине истребители. Пока что Лондон считает правильным подходом воздержаться от их поставок.

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Фото и видео: YouTube / TalkTV