Премьер Борн : Франция организует экономическую конференцию по Украине

Глава правительства рассказала о поддержке Киева в вопросе реконструкции инфраструктуры страны.

Премьер-министр Элизабет Борн сообщила, что Франция в ближайшие месяцы организует экономическую конференцию по Украине. Соответствующей информацией глава местного правительства поделилась с законодателями в нижней палате парламента (Национального собрания). Она пояснила, что целью мероприятия будет привлечение французских компаний к восстановлению украинской инфраструктуры и экономической системы государства.

Я хочу анонсировать, что мы вместе с украинскими властями организуем в Париже экономическую конференцию, чтобы привлечь французские компании. Мы поддержим инициативы ЕС, направленные на финансирование восстановления Украины. Элизабет Борн, премьер-министр Франции

В этом контексте чиновница напомнила французским политиках напомнила о планах Парижа оказать помощь Черниговской области в восстановлении после боевых действий в регионе. Борн добавила, что на прошлой неделе Франция отправила киевскому режиму четвертый конвой гуманитарной помощи.

Премьер Франции назвала взрывы на "Северных потоках" безответственной диверсией.

Фото и видео: YouTube / BFMTV