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Премьер Франции назвала взрывы на "Северных потоках" безответственной диверсией

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Элизабет Борн рассказала о необходимости найти виновных за саботаж в Балтийском море.

Премьер-министр Франции назвала взрывы на "Северных потоках" безответственной диверсией. Соответствующей информацией глава местного правительства поделилась с законодателями в нижней палате парламента (Национального собрания). Элизабет Борн подчеркнула, что исполнители данной противоправной энергетической акции должны быть установлены международным расследованием.

Это серьезная и безответственная диверсия. Я не буду здесь озвучивать выводы, это должно быть сделано по итогам международного расследования.

Элизабет Борн, премьер-министр Франции

Глава французского правительства подчеркнула, что власти в Париже "ожидали такого сценария", поэтому готовы пережить текущего зиму без поставок природного газа из России.

Премьер Франции Борн сочла целью Парижа сделать "цену войны" для России невыносимой.

Фото и видео: YouTube / BFMTV

Теги: диверсия, национальное собрание, северный поток, северный поток-2, франция, элибазет борн
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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