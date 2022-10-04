Премьер Франции назвала взрывы на "Северных потоках" безответственной диверсией

Элизабет Борн рассказала о необходимости найти виновных за саботаж в Балтийском море.

Премьер-министр Франции назвала взрывы на "Северных потоках" безответственной диверсией. Соответствующей информацией глава местного правительства поделилась с законодателями в нижней палате парламента (Национального собрания). Элизабет Борн подчеркнула, что исполнители данной противоправной энергетической акции должны быть установлены международным расследованием.

Это серьезная и безответственная диверсия. Я не буду здесь озвучивать выводы, это должно быть сделано по итогам международного расследования. Элизабет Борн, премьер-министр Франции

Глава французского правительства подчеркнула, что власти в Париже "ожидали такого сценария", поэтому готовы пережить текущего зиму без поставок природного газа из России.

Премьер Франции Борн сочла целью Парижа сделать "цену войны" для России невыносимой.

Фото и видео: YouTube / BFMTV