Премьер Белоруссии заявил о сигналах с Запада о готовности сотрудничать

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил о сигналах с Запада о готовности сотрудничать с Минском. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ОНТ.
По словам белорусского премьера, в ближайшее время у западных политиков, выступающих за санкции, произойдет некое "отрезвление", поскольку санкции бьют рикошетом по тем, кто их вводил. Также Головченко отметил, что за прошедшие полгода экспорт Белоруссии в "недружественные страны" составил 3,5 млрд долларов.
Европа готовится к тяжелейшей зиме. Отказаться от газа, не отказаться, мыться реже, кондиционеры не включать и так далее. Белорусская топливная древесина, пеллеты помогли бы решить этот вопрос для населения.
Роман Головченко, премьер-министр Белоруссии
Ранее Головченко назвал сроки запуска белорусского порта на северо-западе России.
Видео: YouTube / Телеканал ОНТ
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