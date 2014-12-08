Премьер Белоруссии заявил о сигналах с Запада о готовности сотрудничать

По его словам, в ближайшее время у западных политиков произойдет "отрезвление".

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил о сигналах с Запада о готовности сотрудничать с Минском. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ОНТ.

По словам белорусского премьера, в ближайшее время у западных политиков, выступающих за санкции, произойдет некое "отрезвление", поскольку санкции бьют рикошетом по тем, кто их вводил. Также Головченко отметил, что за прошедшие полгода экспорт Белоруссии в "недружественные страны" составил 3,5 млрд долларов.

Европа готовится к тяжелейшей зиме. Отказаться от газа, не отказаться, мыться реже, кондиционеры не включать и так далее. Белорусская топливная древесина, пеллеты помогли бы решить этот вопрос для населения. Роман Головченко, премьер-министр Белоруссии

Ранее Головченко назвал сроки запуска белорусского порта на северо-западе России.

Видео: YouTube / Телеканал ОНТ