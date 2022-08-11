Он уточнил, что проект заработает до конца 2022 года.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко назвал сроки запуска белорусского порта на северо-западе России. Об этом он рассказал журналистам после совещания у главы государства. Его слова приводит "БелТА".

По его словам, точное местоположение порта назовут после того, как будет закрыта сделка. Головченко уточнил, что проект заработает до конца 2022 года.

Также белорусский премьер сообщил, что президент республики Александр Лукашенко получил от правительства отработанные варианты развития собственных портовых мощностей, по одному из которых было принято решение о реализации.

Ранее Лукашенко поручил использовать российские порты для белорусского экспорта.

Видео: Telegram / Пул Первого