Лукашенко поручил использовать российские порты для белорусского экспорта

По его словам, сейчас нет времени ждать, когда будет готова та или иная инфраструктура в каком-то порту.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил местным чиновникам использовать российские порты для экспорта. Об этом он заявил на совещании по использованию портовых мощностей в России для экспорта белорусской продукции.

Глава республики отметил, что сейчас нет времени ждать, когда будет готова та или иная инфраструктура в каком-то порту. Он подчеркнул, что необходимо уже сейчас грузить свои товары на каждом квадратном метре российских портов.

Президент России лично показал мне все порты Питера и вокруг него и предложил: выбирайте любое направление. Но я ему сказал, нам уже сегодня нужно грузить. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко призвал правительство обеспечить рост ВВП на уровне 2021 года.

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