Лукашенко призвал правительство обеспечить рост ВВП на уровне 2021 года

Президент Белоруссии призвал правительство напряженно работать из-за санкций Запада.

Белорусский президент Александр Лукашенко призвал республиканское правительство обеспечить рост ВВП на уровне 2021 года. Глава государства потребовал от кабинета министров предельно напряженной работы ради того, чтобы по результатам текущего года страна смогла обеспечить экономические показатели, на уровне "не хуже предыдущего года". При этом ВВП страны в 2021 году увеличился на 2,3%.

А сможем ли мы сработать на уровне прошлого года? Все-таки санкции беспрецедентные для нашей экспортно ориентированной экономики. Бывая на местах и изучая те или иные проблемы, я убедился: мы можем это сделать. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Соответствующее заявление политик сделал на заседании Совета министров по вопросам функционирования экономики в условиях западного санкционного давления. Александр Лукашенко считает "вопросом номер один" поиск альтернативных логистических маршрутов, новых потребителей местных товаров, так как экономика страны ориентирована на экспорт.

Лукашенко рассказал, что будет, если в Белоруссии нарушится стабильность.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого