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Лукашенко рассказал, что будет, если в Белоруссии нарушится стабильность

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По словам главы республики, ситуация будет хуже, чем в Украине/

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что будет, если в стране нарушится стабильность. Об этом он заявил на заседании правительства.

По словам главы республики, ситуация будет хуже, чем в Украине. Лукашенко подчеркнул, что сейчас в Белоруссии все "накормлены, напоены и одеты".

Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко назвал самое агрессивное государство по отношению к Белоруссии.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, президент белоруссии, стабильность
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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