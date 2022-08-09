Лукашенко рассказал, что будет, если в Белоруссии нарушится стабильность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что будет, если в стране нарушится стабильность. Об этом он заявил на заседании правительства.
По словам главы республики, ситуация будет хуже, чем в Украине. Лукашенко подчеркнул, что сейчас в Белоруссии все "накормлены, напоены и одеты".
Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко назвал самое агрессивное государство по отношению к Белоруссии.
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