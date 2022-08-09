Лукашенко рассказал, что будет, если в Белоруссии нарушится стабильность

По словам главы республики, ситуация будет хуже, чем в Украине/

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что будет, если в стране нарушится стабильность. Об этом он заявил на заседании правительства.

По словам главы республики, ситуация будет хуже, чем в Украине. Лукашенко подчеркнул, что сейчас в Белоруссии все "накормлены, напоены и одеты".

Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко назвал самое агрессивное государство по отношению к Белоруссии.

Видео: Telegram / Пул Первого