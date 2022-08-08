Лукашенко назвал самое агрессивное государство по отношению к Белоруссии

Об этом он заявил на встрече с трудовым коллективом Миорского металлопрокатного завода.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал самое агрессивное государство по отношению к своей стране. Об этом он заявил на встрече с трудовым коллективом Миорского металлопрокатного завода.

Лукашенко заявил, что у Польши есть агрессия по отношению к Белоруссии. Глава республики отметил, что в стране живут и работают этнические поляки. Он выразил недоумение, чего политикам Польши не хватает.

Они уже готовы часть Украины оттяпать, Беларусь они целиком готовы проглотить. Не получится. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Сербии не удастся усидеть на трех стульях.

Видео: YouTube / CTVBY