Премьер Белоруссии выразил надежду на поддержу РФ на фоне санкций

Роман Головченко рассказал о необходимости оперативной поддержки республики.

Премьер-министр Белоруссии выразил надежду на российскую поддержку на фоне введенных Западом санкций. Такое заявление Роман Головченко сделал во время общения с коллегой Михаилом Мишустиным. Чиновник отметил, что на Минск возложены экономические ограничения, обоснованные формулировкой "за соучастие или содействие в специальной военной операции РФ на Украине". Роман Головченко уверен в том, что Запад поставил перед собой задачу по расшатыванию ситуации в республике и введения на территории государства антироссийского режима под руководством "беглой оппозиции".

Ряд санкций повторяют введенные в отношении РФ, а ряд превосходят их. Так, наложено эмбарго на поставки практически всех экспортоориентированных секторов. В этих условиях, на наш взгляд, надо действовать быстро и согласованно. Роман Головченко, премьер-министр Белоруссии

Руководитель местного кабинета министров подчеркнул, что Белоруссия подтверждает готовность российской стороне "реализовать все договоренности" по вопросам экономической интеграции. Однако на данный момент для Минска существует острая необходимость в оперативной реализации мер по поддержке страны.

Минобороны пообещало вывести из строя используемые националистами предприятия ОПК.

Фото и видео: Правительство России