Премьер Бельгии: потребуется много времени и реформ, чтобы Украина стала членом ЕС

Премьер-министр Бельгии заявил европейским журналистам о том, что потребуется много времени и реформ, чтобы Украина стала членом ЕС. Такое мнение чиновник высказал во время прибытия на форум Евросоюза, который проводится в Версале. По словам главы правительства Бельгии, Брюссель совершит большую ошибку в том случае, если не станет соблюдать закрепленную нормами административную процедуру приема в сообщество.
Необходимо соблюдать процесс приема, все его этапы. Политический процесс - это другая сторона. Но для того чтобы стать членом ЕС, требуется много времени и много реформ
Александер Де Кроо, премьер-министр Бельгии
Таким образом бельгийский официальный представитель комментировал отказ лидеров ЕС предоставить Украине статус государства - кандидата на вступление в Евросоюз.
Макрон не считает возможным рассмотрение заявки Киева на прием в ЕС.
Фото и видео: European Commission
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