Премьер Бельгии: потребуется много времени и реформ, чтобы Украина стала членом ЕС

Александер Де Кроо объяснил, чего следует придерживаться Брюсселю при приеме новых членов ЕС.

Премьер-министр Бельгии заявил европейским журналистам о том, что потребуется много времени и реформ, чтобы Украина стала членом ЕС. Такое мнение чиновник высказал во время прибытия на форум Евросоюза, который проводится в Версале. По словам главы правительства Бельгии, Брюссель совершит большую ошибку в том случае, если не станет соблюдать закрепленную нормами административную процедуру приема в сообщество.

Необходимо соблюдать процесс приема, все его этапы. Политический процесс - это другая сторона. Но для того чтобы стать членом ЕС, требуется много времени и много реформ Александер Де Кроо, премьер-министр Бельгии

Таким образом бельгийский официальный представитель комментировал отказ лидеров ЕС предоставить Украине статус государства - кандидата на вступление в Евросоюз.

Макрон не считает возможным рассмотрение заявки Киева на прием в ЕС.

Фото и видео: European Commission

