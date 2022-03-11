Президент Франции объяснил свою позицию журналистам.

Французский президент Эмманюэль Макрон не считает возможным рассмотрение заявки Киева на прием в ЕС в условиях конфликта. Такую позицию глава государства высказал европейским журналистам во время своего прибытия на внеочередной саммит стран Евросоюза. Мероприятие проводится в Версале. Пресса попросила политика прокомментировать запуск процедуры изучения.

Можно ли сегодня открывать процедуру вступления для страны, которая находится в состоянии войны? Я так не думаю. Эмманюэль Макрон, президент Франции (цитата ТАСС)

Данный вопрос находится на повестке дня у лидеров стран ЕС, так как три государства официально обратились к Брюсселю со своими запросами. Речь идет об Украине, Молдавии и Грузии. Макрон призвал ЕС послать сильный сигнал гражданам Украины, но при этом самим "Оставаться бдительными".

Макрон в ближайшие 48 часов вновь переговорит с Путиным.

Фото и видео: European Commission