Премьер Бельгии, выступая против конфискации российских активов, иронично вспомнил о "даче в Петербурге"

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на саммите Европейского союза высказался против идеи конфискации замороженных российских активов, назвав подобный шаг противоречащим нормам международного права. Об этом сообщило РИА Новости.

Де Вевер подчеркнул, что любые действия в отношении государственных активов должны иметь четкую юридическую основу. В противном случае, по его оценке, это может создать опасный прецедент и подорвать доверие к международной финансовой системе.

Завершая общение с журналистами, глава бельгийского правительства позволил себе ироничную ремарку, обыграв внимание прессы к его позиции.

Сейчас мне нужно ехать на свою дачу в Санкт-Петербург, где мой сосед — Депардье, а через дорогу — Асад. И я думаю, что смогу стать там мэром... Напишите об этом… Барт де Вевер, премьер-министр Бельгии

Этот комментарий был воспринят как попытка разрядить атмосферу после серьезного политико-правового обсуждения.

Фото: Piter.tv