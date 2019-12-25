Премьер Бельгии назвал нынешние цены на газ неприемлемыми

Александер де Кроо уточнил, как ЕС планирует решать проблему.

Премьер-министр Бельгии назвал нынешние цены на газ неприемлемыми. Такое заявление глава местного правительства сделал по прибытии на второй день саммита Евросоюза перед европейскими журналистами. По словам Александера де Кроо, сейчас ЕС обладает всеми необходимыми инструментами для того, чтобы сократить стоимость на энергетические ресурсы.

Мы как ЕС в состоянии сделать это. Во-первых, объединившись и покупая газ сообща. Как мы делали это с вакцинами против коронавируса, снизив цены и обеспечив поставки. Александер де Кроо, премьер-министр Бельгии

Вторым методом для снижения цен на газ чиновник назвал вмешательство Брюсселя на национальных рынках в том случае, если цены станут чрезмерно высокими для потребителей. По версии премьера, текущие цены не имеют ничего общего с реальностью, поэтому членам ЕС требуется вмешаться в ситуацию. Ранее де Кроо говорил прессе о том, что пересмотр по требованию России валюты в газовых контрактах означает, что можно пересмотреть и стоимость на энергоносители.

Премьер Бельгии заявил, что запрет импорта алмазов из России не обсуждается.

Фото и видео: European Commission