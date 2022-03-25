Премьер Бельгии заявил, что запрет импорта алмазов из России не обсуждается

Александер Де Кроо считает, что поток алмазов не должен быть просто перенаправлен в Дубаи.

Премьер-министр Бельгии заявил, что запрет импорта алмазов из России не обсуждается на текущем саммите стран Евросоюза, который проводится в Брюсселе. Чиновник отметил, что региону важно, чтобы антироссийские санкционные меры в большей степени влияли на Россию, чем на сам ЕС. Таким мнением глава местного правительства поделился с европейскими журналистами во время прибытия на второй день заседаний. При этом эксперт не видел на столе переговоров конкретной инициативы относительно алмазов.

Я хочу подчеркнуть: Бельгия не будет блокировать это решение...Н будет никакого смысла, если поток алмазов просто уйдет в Дубай, нужны соответствующие международные решения. Александер Де Кроо, премьер-министр Бельгии

Премьер Бельгии де Кроо призвал пересмотреть цену на газ после перевода оплаты в рубли.

Фото и видео: European Commission