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Премьер Бельгии де Кроо призвал пересмотреть цену на газ после перевода оплаты в рубли
Сегодня, 7:13
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Премьер Бельгии де Кроо призвал пересмотреть цену на газ после перевода оплаты в рубли

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Александер Де Кроо оценил решение РФ принимать оплату за газ в рублях.

Премьер Бельгии: лидеры ЕС изучают возможность ограничения цены импорта газа из России. Такое заявление местный глава правительства сделал перед европейскими журналистами во время прибытия на саммит Евросоюза в Брюсселе. Александер Де Кроо прокомментировал прессе требование российского руководства оплачивать недружественные страны поставки природного газа в рублях. По мнению спикера, такое постановление Москвы заставит заказчиков пересмотреть стоимость на энергоносители в имеющихся контрактах.

Если изменяются элементы контракта, то и все остальное пересматривается. Цены тоже пересматриваются.

Александер Де Кроо, премьер-министр Бельгии

Напомним, что 23 марта российский лидер Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о том, что Россия в ближайшее время начнет принимать оплату за поставки своего газа странам исключительно в рублях. Он добавил, что национальную валюту страны иностранные представители могут приобрести на российском валютном рынке.

В Бельгии заявили о готовности повысить расходы для расширения возможностей НАТО.

Фото и видео: European Commission

Теги: александер де кроо, бельгия, брюссель, евросоюз, саммит ес, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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