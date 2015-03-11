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Премьер Австралии: разрыв соглашения с Францией отвечает интересам страны
Сегодня, 7:59
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Премьер Австралии: разрыв соглашения с Францией отвечает интересам страны

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Скотт Моррисон понимает разочарование Парижа.

Премьер-министр Австралии заявил, что разрыв соглашения с Францией отвечает национальным интересам его страны. Такое заявление Скотт Моррисон сделал в эфире местного телеканала SBS. Он напомнил, что договоренности по строительству подлодок с иностранной компанией были заключены еще в 2016 году.

Понятно, что вторая сторона будет огорчена и разочарована. Я это понимаю, но в равной степени, я уверен, что интересы Австралии превыше всего. Им лучше всего отвечает трехстороннее партнерство с Байденом и Джонсоном.

Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии

Глава правительства подчеркнул, что всегда имел "глубокие и серьезные опасения" по поводу того, что заказанных у французской судостроительной компании Naval Group субмарин окажется для "защиты суверенных интересов Австралии. Моррисон понимает разочарование правительства Парижа и тех, кто работал над совместным проектом.

ЕС не проинформировали о создании альянса AUUKUS.

Фото: YouTube / Guardian News

Теги: auukus, австралия, подлодки, скотт моррисон
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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