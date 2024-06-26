Энтони Альбанезе прокомментировал ситуацию с основателем WikiLeaks.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал ситуацию. которая сейчас происходит в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа отрадным событием. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал во время выступления перед журналистами в Сиднее. Иностранный чиновник прокомментировал судебное разбирательство, проходящее в Федеральном окружном суде США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов). Он напомнил общественности о том, что с момента прихода к власти (с мая 2022 года) Энтони Альбанезе давал предельно ясно и четко понять Вашингтону, что преследование Ассанжа длится слишком долго.

Это очень деликатный процесс, начавшийся не вчера. Это результат обдуманной, терпеливой и тщательно выверенной работы. Мы хотим, чтобы он вернулся домой в Австралию. Энтони Альбанезе, глава правительства Австралии

Байден рассматривает просьбу Австралии о прекращении судебного преследования Ассанжа.

Фото и видео: YouTube / Sky News Australia