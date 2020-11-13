Премьер Албании назвал позором блокаду Болгарией продвижения Северной Македонии в ЕС

Эди Рама рассказал о том, что Болгария "держит в заложниках" Северную Македонию.

Премьер-министр Албании назвал позором продолжающуюся блокаду страной-членом НАТО (Болгарией) и "держанием в заложниках" продвижение Северной Македонии в Евросоюзе. Соответствующее заявление сделал глава правительства европейского государства Эди Рама.

Позор…в разгар ожесточенной войны на заднем дворе Европы, в то время как остальные 26 стран-членов стоят безмолвно в ужасающей демонстрации бессилия. Эди Рама, премьер Албании

Ранее премьер-министр Болгарии в отставке Кирил Петков уведомил коллег в Брюсселе о том, что Болгария не меняла своей официальной позиции по снятию вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС. В настоящее время Северная Македония и Болгария ведут интенсивный диалог, направленный на достижение взаимоприемлемых договоренностей по культурным и историческим аспектам.

Премьер Албании посоветовал Киеву не питать иллюзий из-за статуса кандидата.

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