Представлен второй трейлер сериала "Цитадель" братьев Руссо

Проект выйдет в апреле 2023 года.

На YouTube-канале Amazon Prime Video появился второй официальный трейлер сериала "Цитадель" (Citadel). Режиссерами проекта выступают братья Руссо. Известно, что шпионский боевик появится на американском стриминговом онлайн-сервисе уже 28 апреля 2023 года. Речь идет о работе, которая должна будет стать полноценной шпионской вселенной с собственным спин-оффом. Согласно инсайдерской информации, бюджет первого шоу составляет более 200 миллионов долларов. Это делает проект самым дорогостоящим сериалом компании после выхода "Властелина колец: Кольца власти". Создатели обещают дать свой ответ "Джеймсу Бонду". Основные роли исполнили актеры Ричард Мэдден ("Игра престолов") и Приянка Чопра Джонас ("Матрица: Воскрешение"). В настоящее время "Цитадель" уже продлена на второй сезон.

HBO показал трейлер сериала "Сантехники Белого дома" с Вуди Харрельсоном.

Фото и видео: YouTube / Prime Video