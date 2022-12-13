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HBO показал трейлер сериала "Сантехники Белого дома" с Вуди Харрельсоном

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Мировая премьера состоится 1 мая.

Стриминг-сервис HBO показал трейлер сериала "Сантехники Белого дома". Сценаристами проекта выступили Алекс Грегори и Питер Хайк.

Сюжет расскажет историю о событиях, происходивших в США в 1970-х года. Бывшие сотрудники ЦРУ и ФБР приступают к службе в Белом доме, где им предстоит помочь администрации президента Никсона прослушать разговоры в штаб-квартире Демократической партии в Вашингтоне. Эти события войдут в историю как причины Уотергейтского скандала.

Главные роли сыграли Вуди Харрельсон и Джастин Теру. Мировая премьера состоится 1 мая.

Ранее HBO выпустил трейлер финального сезона сериала "Барри".

Видео: YouTube / HBO

Теги: hbo, сантехники белого дома, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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