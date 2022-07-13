Представлен смартфон Nothing Phone 1 с прозрачной тыльной панелью

Смартфон выйдет на рынок 16 июля.

Компания Nothing представила свой первый смартфон Nothing Phone 1. Главной особенностью модели является прозрачная тыльная панель и светодиодная подсветка, которую можно использовать в качестве вспышки во время съемки. Она также отражает уровень заряда смартфона.

Nothing Phone 1 работает на базе процессора Snapdragon 778G+. Модель оснастили OLED-экраном диагональю 6,6 дюйма с поддержкой Full HD+. Основная камера состоит из двух объективов на 50 и 50 Мп. Фронтальная камера делает снимки разрешением 16 Мп. Емкость батареи составляет 4500 мАч.

Смартфон выйдет на рынок 16 июля. Он будет доступен в трех вариантах: 8/128 ГБ (469 евро), 8/256 ГБ (499 евро) и 12/256 ГБ (549 евро).

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Видео: YouTube / Nothing