Представлен официальный постер UFC 249

UFC в своем Instagram-аккаунте представила официальный постер турнира UFC 249, который должен пройти 9 мая в Джексонвилле.
На нем изображены все 10 бойцов, которые примут участие в турнире. Главным событием станет бой за звание временного чемпиона в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
Напомним, 18 апреля в рамках турнира UFC 249 должен был состояться поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. 1 апреля Нурмагомедов выложил пост, в котором объявил об отмене боя. В связи с пандемией коронавируса турнир перенесли на 9 мая.
Ранее Тони Фергюсон посоветовал Хабибу Нурмагомедову завершить карьеру в UFC.
Фото: VK / @ufc, Instagram / @ufc
Обсуждение ( 0 )