Представлен официальный постер UFC 249

Турнир состоится 9 мая в Джексонвилле.

UFC в своем Instagram-аккаунте представила официальный постер турнира UFC 249, который должен пройти 9 мая в Джексонвилле.

На нем изображены все 10 бойцов, которые примут участие в турнире. Главным событием станет бой за звание временного чемпиона в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

Напомним, 18 апреля в рамках турнира UFC 249 должен был состояться поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. 1 апреля Нурмагомедов выложил пост, в котором объявил об отмене боя. В связи с пандемией коронавируса турнир перенесли на 9 мая.

Ранее Тони Фергюсон посоветовал Хабибу Нурмагомедову завершить карьеру в UFC.

Фото: VK / @ufc, Instagram / @ufc