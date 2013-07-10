Представлен обновленный кроссовер Dacia Duster 2022 года

Румынская компания Dacia представила обновленный кроссовер Dacia Duster для рынка Европы.
После рестайлирнга стоимость автомобиля снизилась. На французском рынке кроссовер можно приобрести за 14,5 тыс. евро, что на 1 тыс. дешевле, чем до обновления модели. У нового Dacia Duster появились фары и задние фонари с измененным рисунком. Кроме того, в салоне появилась новая обивка сидений и усовершенствованная медиасистема.
Напомним, что Duster второго поколения дебютировал в 2017 году. На российский рынок модель вышла под маркой Renault. Релиз был этой весной. Стоимость новинки составляет от 993 тыс. рублей до 1 млн 498 тыс. рублей. Цена автомобиля зависит от уровня оснащения – Access, Life, Drive или Style.
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Видео: Youtube/The Wheel Network
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