В Москве задержали изготовителей поддельных сертификатов о вакцинации

Известно, что стоимость одной справки составляла от 4 до 5 тысяч рублей в зависимости от срока изготовления.

Правоохранительные органы задержали трех человек, подозреваемых в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Сотрудники ЗАО ГУ МВД России по Москве вышли на курьера, который доставил заказчику поддельный сертификат. После его задержания правоохранители вышли на 19-летнего парня, который передавал курьерам справки. Затем полицейские поймали 23-летнего изготовителя сертификатов. Он продавал бланки с печатями медучреждений. В ходе обыска в офисе на Электродной улице сотрудники полиции изъяли бланки, 60 печатей медучреждений и штампы с наименованиями вакцины.

Возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков"). На данный момент правоохранительные органы ищут соучастников и организатора незаконной деятельности.

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Видео: Youtube/МВД МЕДИА