Представлен дебютный трейлер новой игры от создателей Max Payne. Во время торжественной церемонии награждения лучших разработчиков компьютерных игр The Game Awards 2021 в Лос-Анджелесе состоялась презентация нового проекта Alan Wake 2. Дебютный трейлер размещен на официальном YouTube-канале разработчика. В компании подтвердили, что работают над сиквелом своей игры, которая вышла еще в 2010 году. Официальный релиз должен состояться на персональных компьютерах, игровых консолях PS5 и Xbox Series X только 2023 году.
Один из сценаристов и основателей студии Remedy Сэм Лейк объяснил геймерам, что новый проект будет полноценным survival horror, а не приключением с его элементами, которым считался его предшественник. Создатели пообещали игрокам рассказать больше о проекте летом следующего года.
Напомним, что в Remedy давно намекали на планы продолжить историю персонажа Алана Уэйка. В специальном DLC (игроком дополнении) к проекту Control Уэйк играл важную роль, как и остальные персонажи из оригинального проекта.
Представлен новый трейлер Elden Ring.
Фото и видео: YouTube / Remedy Entertainment
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