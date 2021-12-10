На The Game Awards 2021 презентован ролик по игре Alan Wake 2.

Представлен дебютный трейлер новой игры от создателей Max Payne. Во время торжественной церемонии награждения лучших разработчиков компьютерных игр The Game Awards 2021 в Лос-Анджелесе состоялась презентация нового проекта Alan Wake 2. Дебютный трейлер размещен на официальном YouTube-канале разработчика. В компании подтвердили, что работают над сиквелом своей игры, которая вышла еще в 2010 году. Официальный релиз должен состояться на персональных компьютерах, игровых консолях PS5 и Xbox Series X только 2023 году.

Один из сценаристов и основателей студии Remedy Сэм Лейк объяснил геймерам, что новый проект будет полноценным survival horror, а не приключением с его элементами, которым считался его предшественник. Создатели пообещали игрокам рассказать больше о проекте летом следующего года.

Напомним, что в Remedy давно намекали на планы продолжить историю персонажа Алана Уэйка. В специальном DLC (игроком дополнении) к проекту Control Уэйк играл важную роль, как и остальные персонажи из оригинального проекта.

Представлен новый трейлер Elden Ring.

Фото и видео: YouTube / Remedy Entertainment

