Фархан Хак рассказал о контактах между Атулом Кхаре и Александром Нерадько.

Делегация Всемирной организации провела в Москве переговоры с главой государственной корпорации "Росавиация" Александром Нерадько по использованию отечественной техники в полевых операциях ООН. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ от 1 августа сделал заместитель представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Чиновник пояснил, что делегацию возглавил заместитель генсека по оперативной поддержке Атул Кхаре.

ООН и Российская Федерация провели сегодня в Москве девятые ежегодные переговоры по авиации. Стороны обсудили вопросы, связанные с предоставлением услуг зарегистрированных в России авиаперевозчиков для полевых операций ООН. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

ВАтул Кхаре выразил удовлетворение вкладом, который российские авиационные операторы внесли в работу ООН. В том числе речь идет о борьбе с последствиями пандемии коронавируснойф инфекции. Делегаты также обсудили работу России по вопросам, которые поднимает Международная организация гражданской авиации. Общение будет продолжено на регулярной основе.

В ООН не стали комментировать возможность применения ECOWAS силы в Нигере.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций