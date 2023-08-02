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Представители ООН обсудили в Москве использование авиатехники РФ в работе организации

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Фархан Хак рассказал о контактах между Атулом Кхаре и Александром Нерадько.

Делегация Всемирной организации провела в Москве переговоры с главой государственной корпорации "Росавиация" Александром Нерадько по использованию отечественной техники в полевых операциях ООН. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ от 1 августа сделал заместитель представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Чиновник пояснил, что делегацию возглавил заместитель генсека по оперативной поддержке Атул Кхаре.

ООН и Российская Федерация провели сегодня в Москве девятые ежегодные переговоры по авиации. Стороны обсудили вопросы, связанные с предоставлением услуг зарегистрированных в России авиаперевозчиков для полевых операций ООН.

Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

ВАтул Кхаре выразил удовлетворение вкладом, который российские авиационные операторы внесли в работу ООН. В том числе речь идет о борьбе с последствиями пандемии коронавируснойф инфекции. Делегаты также обсудили работу России по вопросам, которые поднимает Международная организация гражданской авиации. Общение будет продолжено на регулярной основе.

В ООН не стали комментировать возможность применения ECOWAS силы в Нигере. 

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: авиация, александр нерадько, оон, росавиация, фархан хак
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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