Представители "Кошкиспаса" рассказали, сколько животных спасли за 11 лет

Одно из пожеланий на "день рождения" – "маленький бензиновый заводик".

Одиннадцатый день рождения отмечает 27 сентября служба спасения животных "Кошкиспас", работающая в Петербурге и Ленинградской области. Данному событию представители службы посвятили отдельный пост в своей группе в соцсети "ВКонтакте".

В частности, спасатели сообщили, что за 11 лет они обработали 5340 заявок и спасено почти 1,5 тысячи животных по в городе и области. Сами себе на "день рождения" они пожелали, чтобы животные не попадали в экстремальные ситуации, а также "маленький бензиновый заводик" – "чтобы координатор не падал в обморок от слов "Луга", "Подпорожье", "Тихвин", "Приозерск", "Сланцы" и других".

Отметим, что в интервью Piter.TV узнал у "кошачьего" спасателя Татьяны Скородумовой, как появился отряд для братьев наших меньших, где животных поджидают самые большие опасности и какой счастливый момент наблюдается в работе.

Ранее мы сообщали, что в Австралии спасли около ста дельфинов, выбросившихся на берег. Около 350 млекопитающих погибло.

Фото: Piter.tv